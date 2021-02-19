Утром 19 февраля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе 5-го Донского проезда на юге Москвы загорелась машина, передает сетевое издание . В районе ЧП затруднено движение. ..
<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2021-na-doroge-v-moskve-zagorelas-mashina.html" target="_blank">На дороге в Москве загорелась машина</a> - Утром 19 февраля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе 5-го Донского проезда на юге Москвы загорелась машина, передает сетевое издание . В районе ЧП затруднено движение. ..
[url=https://33live.ru/novosti/19-02-2021-na-doroge-v-moskve-zagorelas-mashina.html]На дороге в Москве загорелась машина[/url] - Утром 19 февраля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе 5-го Донского проезда на юге Москвы загорелась машина, передает сетевое издание . В районе ЧП затруднено движение. ..