Его подозревают в растрате и присвоении денег на посту директора комбината питания Политехнический Владимирского госуниверситета.

Его подозревают в растрате и присвоении денег на посту директора комбината питания "Политехнический" Владимирского госуниверситета.По версии УФСБ по Владимиркой области с января по октябрь 2018 кассиры торговых точек комбината, которым он руководил, сдавали выручку лично ему.Также "Сорокин А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, дополнительно реализовал преступный умысел на хищение денежных средств ВлГУ посредством оформления на своего родственника фиктивных договоров купли-продажи кухонного оборудования, которое ранее уже было приобретено для нужд комбината питания «Политехнический»", — сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Нанесенный ВлГУ ущерб оценивается в 8 миллионов рублей, подозреваемый взят под подписку о невыезде.