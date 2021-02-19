Находясь в служебном автомобиле, мужчина за непривлечение его к уголовной ответственности предложил инспектору ГИБДД денежные средства...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.В ходе несения службы на улице Профсоюзная инспекторами ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль. Находящийся за рулем 30-летний приезжий из ближнего зарубежья предъявил водительское удостоверение с признаками подделки.Находясь в служебном автомобиле, мужчина за непривлечение его к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» предложил инспектору ГИБДД денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель от своих намерений не отказался и положил в бардачок служебного автомобиля 10 тысяч рублей, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по Академическому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56