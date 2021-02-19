За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у восьми жителей региона.

По информации на 19 февраля, ещё восемь жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 809 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 23275 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 133 человека.