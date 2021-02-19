Фигуранты, состоявшие на учете в Центре занятости, скрыли факты трудоустройства и продолжили незаконно получать выплаты.

Отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении семерых местных жителей в возрасте от 21 до 47 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».Установлено, в прошлом году в разный период времени обвиняемые обратились в Центр занятости населения, где были поставлены на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Обвиняемые были ознакомлены нормами законодательства и предупреждены об ответственности за сокрытие фактов трудоустройства.Впоследствии фигуранты, самостоятельно устроившись на работу, и, осознавая, что данный факт является основанием для прекращения выплат по безработице, не сообщили об этом в Центр занятости населения, продолжив получать пособия.Сумма незаконно полученных выплат составила более 90 000 рублей.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.