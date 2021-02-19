Утром 18 февраля на 86-м километре трассы А-376 в районе села Елабуга в Хабаровском крае идущий из Хабаровска в Троицкое автобус попал в ДТП, передает . По предварительным данным, транспортное ..

Утром 18 февраля на 86-м километре трассы А-376 в районе села Елабуга в Хабаровском крае идущий из Хабаровска в Троицкое автобус попал в ДТП, передает . По предварительным данным, транспортное средство съехало с проезжей части и завалилось в кювет. Сообщается о трех пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.