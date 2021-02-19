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<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2021-pri-vzryve-v-voronezhskoj-oblasti-postradali-lyudi.html" target="_blank">При взрыве в Воронежской области пострадали люди</a> - На 749-м километре трассы Дон в Богучарском районе Воронежской области при проведении дорожных работ взорвался газовый баллон, передает . Сообщается о семи пострадавших, трем из которых ..