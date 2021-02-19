В прокуратуре советуют писать не только в соцсети, но и обращаться с жалобами к ним.

Поводом для проверки послужили репортажи журналистов, в том числе "", и многочисленные горожан в соцсетях. Люди подолгу ждут автобусы на остановках, особенно сложно уехать в часы пик. Автобусы переполнены. При этом, многие машины ломаются прямо на ходу.- Ехала в одну сторону — я полчаса стояла, так и пошла пешком, сейчас опять пойду пешком, ну что это такое?- Очень плохо, нам надо ехать на пару не успеваем, ждем очень долго, больше 20 минут.- Мы сейчас перешли на очную форму и добираться стало гораздо сложнее по сравнению с осенью.Больше всего претензий к компании АДМ. Как выяснили “Вести”, сегодня компания выпустила на маршруты 81 автобус вместо 146. Представителям администрации Владимира они объяснили это отсутствием запчастей, застрявших на таможне из-за пандемии. Напомним, еще в конце января мэрия направила перевозчику большое количество предписаний об устранении нарушений интервалов движения. После чего в компании приняли решение отказаться от пяти маршрутов. Но новые перевозчики выйдут на линии только с 1 марта.