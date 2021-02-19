ЧП произошли в Камешковском и Киржачском районах.

Вечером 18 февраля во Владимирской области произошло два крупных пожара, в результате которых погибло пять человек.Итак, около 17:49 в МЧС сообщили о ЧП в Киржачском районе на улице Набережная, где загорелся дом №5. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли.Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека – мужчина 1959 года рождения и две женщины – 1965 и 1939 годов рождения соответственно.К ликвидации происшествия привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава.Позднее, в 21-36, в ведомство поступил сигнал о возгорании в Камешковском районе. На погосте Старая Никола горел частный дом. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. Погибли двое человек. Их личности сейчас устанавливаются. К тушению пламени привлекалось 6 единиц техники, 19 человек, личного состава.Причины пожаров устанавливаются.