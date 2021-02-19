За последние сутки зарегистрировано столько же летальных исходов, сколько и днём ранее. Общая смертность от новой заразы теперь 809 человек. Заболели КОВИДом ещё 135 человек. На три меньше, чем

За последние сутки зарегистрировано столько же летальных исходов, сколько и днём ранее. Общая смертность от новой заразы теперь 809 человек. Заболели КОВИДом ещё 135 человек. На три меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к концу ноября. Общее количество заражённых теперь 26 242. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 33 заболевших за сутки