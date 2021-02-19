Мэр отметил, что столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку эпидемии.

Система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин."Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку", - написал мэр на своем сайте.По его словам, такому результату способствовало то, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования. "Еще в 2011-2013 годах мы провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ", - напомнил градоначальник.