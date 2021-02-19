Днем 19 февраля в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра, передает . Информация уточняется, проводится ..
<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2021-soobshhaetsya-o-zadymlenii-v-bolshom-teatre.html" target="_blank">Сообщается о задымлении в Большом театре</a> - Днем 19 февраля в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра, передает . Информация уточняется, проводится ..
[url=https://33live.ru/novosti/19-02-2021-soobshhaetsya-o-zadymlenii-v-bolshom-teatre.html]Сообщается о задымлении в Большом театре[/url] - Днем 19 февраля в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра, передает . Информация уточняется, проводится ..