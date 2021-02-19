18 февраля 2021 года состоялось заседание Коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

18 февраля 2021 года состоялось заседание Коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.На заседании коллегии были рассмотрены следующие вопросы:1.Об итогах деятельности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области в 2020 году и задачах на 2021 год.Мероприятие прошло под председательством руководителя Управления Алексея Сарыгина. Участие в заседании приняли заместители руководителя, начальники отделов аппарата и территориальных отделов Управления Росреестра по Владимирской области.По итогам заседания коллегии работа Управления в 2020 году была признана удовлетворительной.В 2021 году силы Управления будут направлены на оптимизацию работы в части оказания государственных услуг Росреестра и организацию эффективного взаимодействия с другими федеральными ведомствами, органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе в электронном виде.Одной из основных задач Управления в 2021 году остается организация работы по достижению показателей «Дорожных карт» по внедрению целевых моделей по направлениям «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Губернатора Владимирской области от 26.02.2017 № 117-р.