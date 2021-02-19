Вызволить собаку своими силами хозяева не смогли и обратились к спасателям. Задача оказалась непростой и для профессионалов.

Чудеса случаются не только в сказках. Сотрудники поисково-спасательного отряда Коврова спасли собаку. Об этом рассказал спасатель-блогер Михаил Быков.Животное провалилось в погреб частного дома в поселке Мелехово. Вызволить собаку своими силами хозяева не смогли и обратились к спасателям. Задача оказалась непростой и для профессионалов. Пришлось сооружать помост, но он не выдержал веса спасателя, который тоже оказался в погребе. Придя в себя, поднял пса наверх, тот, кстати, не сопротивлялся. На свободе собаку ждала котлетка.