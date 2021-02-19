Сообщаем, что в настоящее время на территории города Москвы уже 5 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Москвы осуществляют свою работу в филиалах МФЦ окружного значения...

Управление Госавтоинспекции Москвы разъясняет преимущества обращения в центры предоставления госуслуг «Мои документы».С начала года сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Москвы совершено свыше 111 тысяч регистрационных действий с транспортными средствами, выдано более 44 тысяч водительских удостоверений. Из указанного количества только 8 процентов государственных услуг в каждом случае предоставлено подразделениями, расположенными в филиалах МФЦ.Приведенные цифры говорят о нагрузке приема населения в ставших привычными подразделениях ГИБДД. Госавтоинспекция столицы напоминает, что при обращении за государственной услугой в многофункциональные центры вы прежде всего экономите свое время.В филиалах МФЦ сотрудники ГИБДД предоставляют государственные услуги не только по вопросам регистрации транспортных средств, но и услуги, связанные с выдачей водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений) в день обращения.Сообщаем, что в настоящее время на территории города Москвы уже 5 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Москвы осуществляют свою работу в филиалах МФЦ окружного значения.Отделения расположены по следующим адресам:- ЦАО Пресненская наб., д.2;- ЮЗАО Новоясеневский проспект, д. 1;- ЮАО ул. Кировоградская, д.13А;- ВАО Щелковское ш., д. 75;- ЮВАО Рязанский проспект, д. 2, корп. 3.