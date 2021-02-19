С 1 марта компания приступит к перевозкам пассажиров на маршрутах 11С, 25 и 27.

По решению комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира, с 1 марта регулярные перевозки пассажиров по городском маршрутам № 11С «Гипермаркет «Глобус» - ул. Элеваторная», № 25 «Юго-Западная - ул. Куйбышева» и № 27 «ул. Совхоз «Вышка» - ул. Растопчина» будет обслуживать ООО «ОКТО».автобусы маршрута №11С начинают движение в 06.00 часов, а заканчивают в 23 часа 20 минут и двигаются по следующему маршруту:В прямом направлении:гипермаркет «Глобус» - Поворот на ул. Куйбышева - Магазин «Ополье» - Универсам — ул. Безыменского — ул. Радищева - Сбербанк на ул. Соколова-Соколёнка — ул. Соколова-Соколёнка - магазин «Турист» - универмаг «Восток» - ул. Комиссарова — ул. Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - Детская больница — ул. Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - Плавательный бассейн - Дом культуры молодёжи — ул. Полины Осипенко - Рынок «Ополье» - ул. Мира - Музей природы - Октябрьский пр-кт - Родник - Дворец творчества юных - Поворот на ДТЮ - Студенческий городок - Марьинка - Педагогический институт — ул. Красноармейская - Черёмушки — ул. Чайковского — пл. Победы — ул. Пугачёва - пр-кт Ленина — ул. Верхняя Дуброва - парк «Дружба» - рынок «Слобода» - ул. Фатьянова — ул. Мещерская - Хладокомбинат — ул. ЭлеваторнаяВ обратном направлении:ул. Элеваторная - Хладокомбинат — ул. Мещерская - ул. Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина — ул. Пугачёва - Рябинка — ул. Чайковского - Черёмушки — ул. Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Дворец творчества юных - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы - Центральный парк — ул. Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - Плавательный бассейн - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод — ул. Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской — ул. Егорова — ул. Комиссарова - универмаг «Восток» - магазин «Турист» - ул. Соколова-Соколёнка - Сбербанк на ул. Соколова-Соколёнка — ул. Радищева — ул. Безыменского - Универсам - Магазин «Ополье» - Поворот на ул. Куйбышева - ТЦ "Меридиан" - гипермаркет «Глобус»В «часы пик» маршрут будут обслуживать 6 автобусов. Интервал движения составит 24-28 минут.автобусы маршрута №25 начинают движение в 06.00 часов, а заканчивают в 00 часов 00 минут и двигаются по следующему маршруту:В прямом направлении:Юго-Западная - Детский сад № 12 - Финансовый университет — ул. Сперанского — ул. Нижняя Дуброва - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина — пл. Победы - Руслан и Людмила — ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота — ул. Спасская - Соборная площадь - Гостиница «Владимир» - Андриановский сквер — пл. Фрунзе - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод — ул. Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской — ул. Егорова — ул. Комиссарова - универмаг «Восток» - Парк «Добросельский» - ул. Радищева — ул. Безыменского - Универсам - Магазин «Ополье» - Поворот на ул. Куйбышева — ул. КуйбышеваВ обратном направлении:ул. Куйбышева - Поворот на ул. Куйбышева - Магазин «Ополье» - Универсам — ул. Безыменского — ул. Радищева - Парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул. Комиссарова — ул. Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - Детская больница — ул. Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище — пл. Фрунзе - Спортшкола - Гостиница «Владимир» - Соборная площадь — ул. Спасская - Золотые ворота - Студёная гора - Садовая площадь — ул. Пичугина - Руслан и Людмила — пл. Победы — ул. Пугачёва - пр-кт Ленина — ул. Верхняя Дуброва - парк «Дружба» - рынок «Слобода» - ул. Нижняя Дуброва — ул. Тихонравова - Финансовый университет - Детский сад № 12 — Юго-Западная.В «часы пик» маршрут будут обслуживать 10 автобусов. Интервал движения составит 10-14 минут.автобусы маршрута №27 начинают движение в 06.00 часов, а заканчивают в 23 часа 00 минут и двигаются по следующему маршруту:В прямом направлении:улица Совхоз "Вышка" - Парковая — ул. Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина — ул. Пугачёва — пл. Победы - Руслан и Людмила — ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота — ул. Спасская — ул. Гагарина — ул. Луначарского - Центральный рынок - Центральный парк — ул. Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - Плавательный бассейн - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод — ул. Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской — ул. Егорова — ул. Комиссарова - Поворот на ул. Растопчина - Магазин «Владимирец» - Школа № 5 им. П.С. Маштакова — ул. РастопчинаВ обратном направлении:ул. Растопчина - Школа № 5 имени П.С. Маштакова - Магазин «Владимирец» - Поворот на ул. Растопчина — ул. Комиссарова — ул. Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - Детская больница — ул. Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - Плавательный бассейн - Дом культуры молодёжи — ул. Полины Осипенко - Рынок «Ополье» - ул. Мира - Юрьевская застава — ул. Гагарина — ул. Спасская - Золотые ворота - Студёная гора - Садовая площадь — ул. Пичугина - Руслан и Людмила — пл. Победы — ул. Пугачёва - пр-кт Ленина — ул. Верхняя Дуброва - парк «Дружба» - рынок «Слобода» - Парковая - улица Совхоз "Вышка".В «часы пик» маршрут будут обслуживать 10 автобусов. Интервал движения составит 12-15 минут.