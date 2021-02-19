Солист Большого Театра, народный артист СССР Иван Семенович Козловский пользовался большим расположением у Сталина. Однажды после концерта в Кремле, получив от Сталина весьма ободряющие комплименты, Козловский решил воспользоваться случаем:
- Иосиф Виссарионович, знаете, я никогда не бывал за границей! Очень хотелось бы съездить...
Сталин, добродушно улыбаясь:
- А не убежишь?
- Что Вы! Иосиф Виссарионович! Родное село мне намного дороже, чем вся заграница!
- Правильно! Молодец! Вот и поезжай в родное село!
еще анекдот!