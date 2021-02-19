Глава облздрава предлагает детям-инвалидам, которым нужны бесплатные лекарства, “потерпеть до 1 марта”. Якобы к этому времени ситуация с льготными препаратами улучшится. Об этом

Глава облздрава предлагает детям-инвалидам, которым нужны бесплатные лекарства, “потерпеть до 1 марта”. Якобы к этому времени ситуация с льготными препаратами улучшится. Об этом заявила на коронавирусном брифинге директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Руководитель облздрава сообщила, что обратилась к руководителям медицинских организаций с просьбой “сейчас не выписывать сверх объёма лекарственных препаратов”. По мнению Уметовой, это “позволит