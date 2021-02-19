Несколько руководителей педиатрических больниц были привлечены к дисциплинарной ответственности за отказ брать мазок на коронавирус у детей. Об этом заявила на коронавирусном брифинге

Несколько руководителей педиатрических больниц были привлечены к дисциплинарной ответственности за отказ брать мазок на коронавирус у детей. Об этом заявила на коронавирусном брифинге директор облздрава Елена Утемова. Правда, кто конкретно был наказан, она не назвала. Руководитель департамента здравоохранения уже во второй раз публично отчитывает педиатров за работу с пациентами. Утемова отметила, что у детей с