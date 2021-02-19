Фамилия нового руководителя пока не называется.

В администрации Владимирской области решили не продлевать контракт с директором департамента юстиции Михаилом Новиковым, который истекает 10 марта.Как сообщает пресс-служба Белого дома, в связи с последними поручениями президента и правительства в отношении Минюста России и ведомством поставлены новые задачи по цифровизации в сфере мировой юстиции. Выполнять их будет новый руководитель. Его фамилия пока не называется.Напомним, что департамент курирует замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.