В мероприятии принял участие замгубернатора Александр Ремига.

В администрации Владимирской области состоялось совещание по вопросам развития предприятий госкорпорации «Ростех». В 33-ем регионе таковых насчитывается 11.В мероприятии участвовали руководители завода имени В.А. Дегтярева, стекольного завода имени Ф.Э. Дзержинского, ВНИИ «Сигнал», СКБ приборостроения и автоматики, Ковровского электромеханического завода, Научно-исследовательского конструкторско-технологического института двигателей, Балакиревского механического завода, Муромского приборостроительного завода.Отмечается, что сдерживает развитие подорожание импорта, а также отечественного оборудования, частично состоящего из деталей иностранного производства. Эти вещи негативно сказываются не себестоимости продукции.«Необходимо дать возможность нашим предприятиям поставлять продукцию подразделениям «Ростеха», а им помочь с продвижением на гражданском рынке. Планируется провести выезды в регионы, с которыми возможна кооперация. В ближайшее время мы примем участие во всероссийском совещании по кооперации», - отметил в числе прочего замгубернатора Александр Ремига.В свою очередь, руководитель Представительства ГК «Ростех» во Владимирской области Илья Врублевский добавил, что местные власти готовы помогать и поддерживать предприятия в проблемных вопросах и выразил уверенность, что диалог должен быть регулярным.Что касается конкретных видов помощи, то на сегодняшний день в регионе действует три института развития промышленных предприятий: Фонд развития промышленности, Региональный центр компетенций в сфере производительности труда и Центр поддержки экспорта.Фонд развития промышленности предлагает льготные займы от 5 до 50 млн рублей под 3% годовых, сопровождение заявки на получение займов по программе ФРП до 750 млн рублей под 1%, 3% и 5%, оказание информационно-консультативных услуг по федеральным и региональным мерам поддержки.Региональный центр компетенций в сфере производительности труда готов обучать сотрудников инструментам бережливого производства, повышать квалификацию руководителей по программе «Лидеры производительности», а также сопровождать заявку на льготный займ от ФРП от 50 до 300 млн рублей под 1% на 5 лет. Вдобавок, Центр предлагает участие в программах РЭЦ и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.