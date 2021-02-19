Два человека погибли на пожаре в частном доме в Камешковском районе. Трагедия произошла поздно вечером 18 февраля в погосте Старая Никола. На место выехали пожарные подразделения. Из дома

Два человека погибли на пожаре в частном доме в Камешковском районе. Трагедия произошла поздно вечером 18 февраля в погосте Старая Никола. На место выехали пожарные подразделения. Из дома вырывалось пламя. Спасатели не дали огню распространиться на соседние строения. Площадь возгорания 54 квадратных метра. На пожаре погибли 2 человека, их личности устанавливают сотрудники тревожного ведомства. Тушили