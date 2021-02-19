Заключнённые слепили Александра Невского, борца с коронавирусом, осьминога и других персонажей.

В учреждениях ФСИН Владимирской области провели смотр-конкурс. В СИЗО и колониях региона в создании фигур участвовали заключённые отрядов по хозяйственному обслуживанию.В женской колонии №1 в Головино мероприятие приурочили к году музеев в России и 800-летию со дня рождения Александра Невского. Осужденные изобразили из снега битву на Чудском озере, орден Александра Невского, а также самого Великого полководца со щитом и мечом.В ИК №2 в Покрове темой конкурса стали наука и технологии, а также символы Нового года.В владимирской ИК №3 зэки слепили корабль викингов и египетского сфинкса.В ИК №5 ваяли осьминога.В ИК №6 в Мелехово полёт фантазии был ещё шире. Отбывающие наказание соорудили образ борца с коронавирусом и снежную виолончель.В СИЗО №1 и СИЗО №3 слепили сказочных персонажей.