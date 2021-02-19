Сотрудники полиции задержали в Московской области 46-летнего жителя Павловского Посада, который совершил девять краж из гаражей и строящихся домов, передает . Общая сумма ущерба ..

Сотрудники полиции задержали в Московской области 46-летнего жителя Павловского Посада, который совершил девять краж из гаражей и строящихся домов, передает "". Общая сумма ущерба оценивается в четверть миллиона рублей. При обыске у мужчины обнаружили часть похищенного.