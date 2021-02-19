Сотрудники полиции задержали в Московской области 46-летнего жителя Павловского Посада, который совершил девять краж из гаражей и строящихся домов, передает . Общая сумма ущерба ..
<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2021-v-podmoskove-zaderzhali-garazhnogo-vora.html" target="_blank">В Подмосковье задержали гаражного вора</a> - Сотрудники полиции задержали в Московской области 46-летнего жителя Павловского Посада, который совершил девять краж из гаражей и строящихся домов, передает . Общая сумма ущерба ..
[url=https://33live.ru/novosti/19-02-2021-v-podmoskove-zaderzhali-garazhnogo-vora.html]В Подмосковье задержали гаражного вора[/url] - Сотрудники полиции задержали в Московской области 46-летнего жителя Павловского Посада, который совершил девять краж из гаражей и строящихся домов, передает . Общая сумма ущерба ..