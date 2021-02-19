В России могут расширить список граждан, получающих льготы на оплату ЖКУ. Соответствующее письмо общественники направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

В России могут расширить список граждан, получающих льготы на оплату ЖКУ. Соответствующее письмо общественники направили премьер-министру Михаилу Мишустину.Общественная палата (ОП) и национальный центр "ЖКХ Контроль" предложили начислять субсидии малоимущим россиянам, у которых есть задолженность по коммуналке. Отметим, что сегодня льгот лишают граждан, которые не оплачивают ЖКУ на протяжении двух месяцев.Руководитель комиссии Общественной палаты по ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что у нынешней системы начисления выплат есть серьезный недостаток. Человек не может получить субсидию из-за того, что у него есть долги. А их сумма продолжает увеличиваться, потому что у россиянина нет субсидии."Это приводит к появлению замкнутого круга", – подчеркнула Разворотнева.Общественники также просят кабинет министров изменить подход к оценке доходов россиян. Сегодня, чтобы решить начислять субсидию семье или нет, смотрят на ее доходы за последние полгода. Но такая систему в ОП считают несправедливой. По их мнению, нужно учитывать доходы граждан за последние два месяца.Глава комиссии сообщила, что субсидии на оплату ЖКУ каждый год получает около 5,4% российских семей. Если премьер-министр Михаил Мишустин одобрит идею расширения списка льготников, то их количество может увеличиться в два раза, передает издание "Известия".Ранее россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ на электроэнергию. Подробности – в .