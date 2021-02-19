Двое злоумышленников, взломав модуль приема выдачи наличных, пытались похитить из банкомата более 3,5 млн рублей...

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержаны подозреваемые в попытке кражи денежных средств из банкомата, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы обратился сотрудник управления безопасности одного из банков. Он рассказал, что 27 января поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из дополнительных офисов банка на улице Чистова.Принятыми мерами было установлено, что двое неизвестных, взломав модуль приема выдачи наличных, пытались похитить из банкомата более 3,5 млн рублей. Однако преступный умысел злоумышленники не довели до конца, так как сработала сигнализация, и они скрылись в неизвестном направлении.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска были выявлены и задержаны по месту фактического проживания двое подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 23 и 26 лет.По данному факту СО ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27