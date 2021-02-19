В период праздничных дней, с 21.02.2021 по 23.02.2021 включительно, Росреестром будут проводиться плановые технические работы информационных систем.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о проведении профилактических работ в период с 21.02.2021 по 23.02.2021В период праздничных дней, с 21.02.2021 по 23.02.2021 включительно, Росреестром будут проводиться плановые технические работы информационных систем. Цель работ – улучшение сервисов Росреестра.В связи с этим в этот период в течение трех дней будет приостановлено взаимодействие с МФЦ в части приема документов и выдачи результатов предоставления государственных услуг Росреестра. Также временно будут недоступны сервисы на официальном сайте https://rosreestr.gov.ru.Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.