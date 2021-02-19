Устроить такую зимнюю прогулку можно на любом велосипеде, главное чтобы покрышки были позубастее

По сугробам не на лыжах, а на велосипеде. Владимирский школьник, Сергей Школа, катается по сугробам в парке «Дружба».Устроить такую зимнюю прогулку можно на любом велосипеде, главное чтобы покрышки были "позубастее". И перед выходом обязательно немного спускать колеса, чтобы было хорошее сцепление с поверхностью. Как рассказывает Сергей, катается он в среднем по 20 километров в день. И трасса в парке «Дружба» его самая любимая, из-за большого количества подъемов и спусков. Выходит на такую прогулку спортсмен всегда в шлеме и в маске-балаклава - это главные защитные атрибуты велосипедиста зимой. Сейчас Сергей катается по парку несколько раз в неделю, готовится к предстоящим соревнованиям - зимнему Чемпионату и Первенству Владимирской области, посвященному дню Защитника Отечества.- Как-то летом увидел видео в интернете, появился такой интерес - попробовать покататься зимой. Вот наступила зима, я еще с той зимы катаюсь. И как-то оно зашло очень сильно. В этом-то и плюс, что заносит, можно отточить навыки заноса и повысить свою квалификацию велосипедиста.