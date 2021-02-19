Нужны продукты, лекарства, одежда.

20 февраля НКО Владимирской области отправят помощь в приют для бездомных «Тёплый дом». Дата выбрана неслучайно. В это день родилась Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.В эти дни благотворительные акции в память об этой уникальной женщине проходят по всей стране.Во Владимире помощь будет доставлена в приют «Тёплый дом».ЧТО НУЖНО:- сахарный песок, консервы, овощи, фрукты, растительное масло, макароны, крупы- мази для заживления ран, мази от обморожения, бинты- одежда, в особенности мужская обувь, постельное бельеВсё это можно приносить на Рынок на Студеной. Узнать подробности участия в акции можно по телефонам:8 (920) 945-02-97 - Светлана Георгиева, руководитель ВРОО "Региональная инициатива"8 (903) 833-00-94 - Роман Донских, руководитель приюта "Тёплый дом"