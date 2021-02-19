Нужны продукты, лекарства, одежда.
20 февраля НКО Владимирской области отправят помощь в приют для бездомных «Тёплый дом». Дата выбрана неслучайно. В это день родилась Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.
В эти дни благотворительные акции в память об этой уникальной женщине проходят по всей стране.
Во Владимире помощь будет доставлена в приют «Тёплый дом».
ЧТО НУЖНО:
- сахарный песок, консервы, овощи, фрукты, растительное масло, макароны, крупы
- мази для заживления ран, мази от обморожения, бинты
- одежда, в особенности мужская обувь, постельное белье
Всё это можно приносить на Рынок на Студеной. Узнать подробности участия в акции можно по телефонам:
8 (920) 945-02-97 - Светлана Георгиева, руководитель ВРОО "Региональная инициатива"
8 (903) 833-00-94 - Роман Донских, руководитель приюта "Тёплый дом"