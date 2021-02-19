С 1 марта перевозками займётся ООО «ОКТО».

Ранее мы сообщали читателям, что рынок пассажирских перевозок в областной столице ждут . В середине февраля компания «АДМ» уже одного из маршрутов.С 1 марта 2021 года ещё три автобусных маршрута передадут другому транспортному предприятию - ООО «ОКТО».Перевозчик возьмёт себе №11С «Гипермаркет «Глобус» - ул. Элеваторная», №25 «Юго-Западная - ул. Куйбышева» и №27 «ул. Совхоз «Вышка» - ул. Растопчина».Сообщается, что в «час пик» на линии будут работать шесть автобусов №11С. Интервал движения составит 24-28 минут. По маршруту №25 максимальное количество общественного транспорта будет достигать 10 единиц. Промежуток движения составит 10-14 минут. Аналогичное количество транспортных средств выйдет на улицы города по пути следования маршрута №27, где интервал не должен превышать 12-15 минут.