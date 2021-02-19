ул. Ново-Ямская Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Неделя после снегопада прошла, но дворы так и не расчистили, жители улицы Ново-Ямской буксуют на своих машинах вместо того, чтобы просто

ул. Ново-Ямская Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Неделя после снегопада прошла, но дворы так и не расчистили, жители улицы Ново-Ямской буксуют на своих машинах вместо того, чтобы просто сесть и поехать на работу. В попытке преодолеть 20 метров бездорожья, колеса маломощных легковушек буквально повисают в воздухе, проехать здесь не всегда удается даже кроссоверам. Водители: -Все