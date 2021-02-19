По результатам проверки в суд направлены 3 исковых заявления в защиту прав несовершеннолетних.

Во Владимирской области прокуратура добилась устранения нарушений прав детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение и меры социальной поддержки.Выявлено, что несовершеннолетним, над которыми установлено попечительство, ежемесячная выплата денежных средств на содержание и оказание мер социальной поддержки не назначена. Длительное время опекуны несли расходы по содержанию опекаемых самостоятельно.По результатам проверки в суд направлены 3 исковых заявления в защиту прав несовершеннолетних на получение мер социальной поддержки.Исковые требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время указанным гражданам денежные средства перечислены в полном объеме.