Владимирские полицейские приняли участие в отборе лучших конкурсных работ.

Во Владимире прошел межвузовский конкурс проектов «Предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности в молодежной среде». Организаторами конкурса стали Владимирский юридический институт ФСИН России, Центр по противодействию экстремизма УМВД России по Владимирской области и Комитет по молодежной политике Владимирской области.Конкурс проводился в целях совершенствования научно-исследовательской деятельности курсантов, слушателей и студентов образовательных организаций, повышения качества исследований, развития творческих способностей обучающихся, а также актуализации проблем в сфере предупреждения преступлений экстремистской и террористической направленности в молодежной среде и поиска путей их решения.Конкурс проходил в два этапа с применением дистанционных образовательных технологий. Публичная защита проектов и подведение итогов состоялись 18 февраля 2021 г. с использованием дистанционных технологий.Начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Михаил Астафьев и исполняющий обязанности председателя Комитета по молодежной политике Владимирской области Светлана Жирова в своих выступлениях высоко оценили предоставленные на конкурс проекты, отметив вдумчивый подход и глубокую проработку темы каждым участником.Победителем конкурса стал проект «Доброе дело», руководитель проекта - курсант 4-го курса юридического факультета Никита Никишкин.