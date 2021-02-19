Киноленту можно назвать древнерусским блокбастером, уверены зрители.

Иван красотой и умом не блещет. Но когда его верным другом становится Конек-горбунок, все меняется. В кинотеатрах - новые приключения знаменитого Конька-Горбунка. При поддержке Фонда кино и телеканала «Россия».От создателей "Экипажа", "Движения вверх" и "Салюта-7". Коварная Жар-птица, смелый и проворный Конек-горбунок, загадочный Рыба-кит и обворожительная царевна. Киноленту можно назвать древнерусским блокбастером, уверены зрители.Платон, зритель: «Фантастическое. Большое, объемное. Где-то трагическое. В каких-то моментах я думал, что главные герои погибают».По мотивам знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Но с элементами современности. А стихи в сказке заменены прозой."Ангел-хранитель. Помощник, товарищ, друг, " - это Конек-горбунок для Ивана. Но главная сюжетная линия - не только их искренняя дружба. Но и любовь конюха к Царь-девице.Разнообразные стихии, костюмы, характеры персонажей. В ролях - Михаил Ефремов, Антон Шагин, известный по кинокартине "Стиляги", Паулина Андреева - царь-девица и Павел Деревянко - в роли Конька-горбунка.Вячеслав Мокану, зритель: «Ну, мне бы такого Конька-горбунка, в это верю. У меня было бы все прекрасно. Вот так на эти полтора часа в сказку и поверили. Когда сидишь в зале с детьми, это что-то невероятное. Реагируешь на их эмоции и погружаешься в детство. Поэтому почаще включайте в себе ребенка. Ходите на сказки и верьте в чудеса».«Конек-горбунок» может стать самой кассовой экранизацией произведений русской литературы. И подарком зрителям к праздникам. Как маленьким, там и взрослым.Анастасия Сахарова. Нина Глизница. Александр Чунаев«Вести-Владимир»