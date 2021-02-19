Мужчина подбегал к потерпевшим, вырывал сумки из рук, после чего скрывался.

В УМВД России по городу Владимиру обратились две пожилые местные жительницы, сообщившие о хищении сумок с вещами и деньгами. В обоих случаях злоумышленник действовал по одному сценарию: подбегал к потерпевшим, вырывал сумки из рук, после чего скрывался. Ущерб, причинённый пенсионеркам, составил порядка 37 тысяч рублей.По данным фактам отделом дознания УМВД России по городу Владимиру были возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж». Сообщили в пресс-службе полиции.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучены записи с камер видеонаблюдения, расположенных на домах, рядом с которыми были совершены ограбления.С учётом полученных данных, при содействии потерпевших полицейские составили фоторобот злоумышленника, который вместе с информацией о преступлениях передали всем наружным нарядам полиции.Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы установили местонахождение и задержали фигуранта. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.