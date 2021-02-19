В региональном отделении партии власти пообещали разобраться с поведением главы и провести внутреннее расследование.

Во Владимирской области депутат собинского райсовета обратился к главе Толпуховского сельского поселения Ирине Абрамовой с просьбой решить вопрос, связанный с ремонтом подвала в многоквартирном доме. Ранее коммунальную проблему его просили поднять местные жители.В ответ женщина посоветовала народному избраннику расширить свой кругозор. Текст письма она написала с ошибками. Да ещё и перешла на «ты», что недопустимо в деловой переписке между воспитанными и уважаемыми людьми.Публикуем полный текст ответа.Добавим, что в региональном отделении партии власти пообещали разобраться с поведением главы и провести внутреннее расследование.«С главой администрации Толпуховского сельского поселения Ириной Абрамовой уже связались. Она не хотела кого-то обидеть» - прокомментировали случившееся в пресс-службе «Единой России» во Владимирской области.Оценка действиям Ирины Абрамовой будет дана по результатам проверки изложенных фактов.