Спор о парламентских выражениях и школьной премудрости разгорелся на фоне рассмотрения жалобы жителей на плохой ремонт их многоквартирного дома.

Спор о парламентских выражениях и школьной премудрости разгорелся на фоне рассмотрения жалобы жителей на плохой ремонт их многоквартирного дома.Народный избранник сказал РИА Новости, что получает жалобы от местных жителей и пересылает главе администрации – а та присылает ответы, которые он оценивает, как хамские: чиновница обращается к нему на ты, а орфография и пунктуация на двойку.Глава администрации ответила РИА Новости, что обращений от депутата слишком много. "Он мне в сыновья годится, я имею право к нему на ты обратиться, а не на вы", - добавила она.