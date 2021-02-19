От режима самоизоляции освобождаются жители региона, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также имеющие справку о наличии антител.

Во Владимирской области до 7 марта продлён срок самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.«Гражданам указанной возрастной категории разрешается обращаться за медицинской помощь, выгуливать животных, но не дальше, чем в 100 метрах от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку», - уточнили в обладминистрации.От режима самоизоляции освобождаются жители региона, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также имеющие справку о наличии антител.Добавим, что продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости. Нуждающиеся могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.