До момента установки летательный аппарат приведут в экспозиционный вид. Сейчас на машине отсутствует ряд комплектующих. Также истребитель необходимо покрасить.

В 2021 году на центральной аллее мемориала, установленного на месте гибели Юрия Гагарина в Киржачском районе, появится истребитель МиГ-29. Он передан из Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщил глава местной администрации Илья Букалов.На месте уже построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовню, постамент для самолёта, а также 20 гранитных стел, посвящённых советским космонавтам.До момента установки летательный аппарат приведут в экспозиционный вид. Сейчас на машине отсутствует ряд комплектующих. Также истребитель необходимо покрасить.Напомним, что Юрий Гагарин и его наставник Владимир Серегин, пилотируя МиГ-15УТИ, разбились 27 марта 1968 года около деревни Новоселово Киржачского района.