В парке Дружба подготавливается площадка для проведения лыжного марафона памяти Алексея Прокуророва. Спонсором гонок выступает благотворительный фонд Продобро.

В парке Дружба подготавливается площадка для проведения лыжного марафона памяти Алексея Прокуророва. Спонсором гонок выступает благотворительный фонд "Продобро".Как раз вовремя , говорят про снегопад в спортшколе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону. Сейчас в парке Дружба полным ходом идет подготовка к спортивному марафону, посвященному Алексею Прокуророву. Кстати, в прошлом году его отменили из-за отсутствия снега.Владимир Малашенков, тренер Алексея Прокуророва:- Из нашей спортивной школы..будем надеяться, что хорошие спортивные результаты покажут: Александр Еремичев, Бурдаков Евгений, Фадеев Руслан - это один из самых молодых наших спортсменов.Ну и другие спортсмены покажут высокие спортивные результаты. Мы надеемся, что из центральных областей России приедут много гостей и будет хорошая лыжня, посвященная Алексею Прокуророву.Алексей Прокуроров - настоящая легенда лыжных гонок. На его счету золотые медали за победы на различных дистанциях. Он выступал за СССР и за Россию на Олимпийских играх. Побороться за кубок имени приедут более трехсот пятидесяти участников из 20 регионов России. В этом году проявить себя на лыжном марафоне смогут даже самые юные лыжники.Денис Храмов, директор спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону №3 им. Алексея Прокуророва:- По инициативе благотворительного фонда "ПроДобро" включена специальная номинация открытие марафонских дистанций 50 км, 30 км, 20 км маршем малышей. Это участники от 5 до 8 лет, которые смогут пройти один километр."Продобро" помогает многим спортивным федерациям. К примеру, юниорский хоккейный клуб "Владимирские львы" и футбольную команду "Доброград". От благотворительного фонда ребята получили форму и спортинветарь. В этом году было решено поддержать лыжный спорт.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания, председатель попечительского совета благотворительного фонда "ПроДобро":- Прославленный наш Владимирский спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира оставил такое наследие, такое большое количество единомышленников в области. Сегодня есть смена подрастающая... сегодня тренер о них говорил. Они безусловно должны занимать первые места и прославлять нашу Владимирскую область.Организаторы шутят : в этом году на лыжи друг другу никто не наступит: соревнования пройдут с соблюдением антиковидных мер . На старт спортсмены выйдут 27 февраля.Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир"