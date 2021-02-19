Напомним, что к 21 февраля в регион ожидается поступление более 8 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Во Владимирской области продолжается обратное перепрофилирование больниц - от ковид-госпиталей к обычному режиму работы.В ближайшее время ковидарии закроют основном корпусе горбольницы №2 во Владимире. Исключение будет сделано только детского инфекционного отделения.«В Коврове ЦГБ и многопрофильная городская больница №1 начинают работать в более свободных условиях. Приостановлена госпитализация пациентов с коронавирусом в Муромскую городскую больницу №1», - об этом в ходе еженедельного брифинга по текущей эпидситуации рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова.В ходе выступления она добавила, что по состоянию на 19 февраля в регионе привито более 29 тысяч человек, из них второй этап иммунизации прошло более 8 тысяч жителей.Напомним, что к 21 февраля в регион ожидается поступление более 8 тысяч доз вакцины «Спутник V».