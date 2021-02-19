Многие из них посвящены символу года быку. Но самая впечатляющая - героям ковидного времени - врачам.

Многие из них посвящены символу года быку. Но самая впечатляющая - героям ковидного времени - врачам.Традиционно с начала каждого года в исправительных колониях Владимирской области проходят конкурсы снежных фигур. В СИЗО и тюрьмах в создании скульптур участвовали осужденные отрядов по хозяйственному обслуживанию, сообщила пресс-служба УФСИН по Владимирской области.На территории женской колонии №1 п.Головино выросла сказочная снежная страна. Конкурс был приурочен к году музеев в России и 800-летию со дня Рождения Александра Невского. Осужденные в своих работах изобразили битву на Чудском озере, орден Александра Невского, учрежденный в годы Великой Отечественной войны, самого Великого князя с мечом и щитом, защищающего Русь. Также был сооружен музей Древнего Египта. Снежные скульптуры гармонично и ярко вписались в ландшафт учреждения. Компетентное жюри подвело итоги, результаты были торжественно объявлены на вечерней проверке.В ИК-2 г.Покров темой конкурса стали символы Нового Года, а также наука и технологии. Осужденные лепили из снега скульптуры, а позже раскрашивали. О проведении конкурса осужденные сделали видеосюжет для кабельного телевидения учреждения.В ИК-3 г.Владимира осужденные слепили большой корабль викингов и египетского сфинкса. В ИК-5 г.Владимира была больше отражена морская тема, особенно удался осьминог. В ИК-6 п.Мелехово осужденные создали разнообразные скульптуры от снежной виолончели до образа борца с коронавирусом. Осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 г.Владимир и СИЗО-3 г.Кольчугино слепили сказочных персонажей. Также были представлены символы уходящего и наступившего года.