Аномальные заморозки продержатся до 23 февраля.

МЧС России по Владимирской области информирует жителей региона о понижении среднесуточной температуры воздуха на 7 градусов ниже климатической нормы.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки продлятся с 19 по 23 февраля.В ведомстве напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС и пожаров. При длительном нахождении на улице – возможно обморожение. Жителям рекомендуется соблюдать технику безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.Только за минувшие сутки в результатеПри возникновении опасных ситуаций необходимо обращаться по номерам 101 или 112.