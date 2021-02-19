Их личности устанавливаются.

Еще один пожар с погибшими произошел во Владимирской области. В 21.36 18 февраля поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу: Камешковский район, погост Старая Никола, д.4. По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение дома. Сотрудники МЧС не дали огню распространится на соседние строения, и ликвидировали пожар на площади 54 кв. м. К сожалению погибли 2 человека, их личности устанавливаются. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 19 человек, личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагедии.Напомним, накануне в поселке Горка Киржачского района на пожаре .