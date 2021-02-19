Большая часть школ и дошкольных учреждений работают в обычном режиме. Более тысячи восьмисот педагогов уже привиты. Сохраняется точечный карантин в 16 школах и 9-ти дошкольных организациях области.

Большая часть школ и дошкольных учреждений работают в обычном режиме. Более тысячи восьмисот педагогов уже привиты. Сохраняется "точечный карантин" в 16 школах и 9-ти дошкольных организациях области.Основная их часть приходится на Гусь-Хрустальный район, сообщила сегодня на брифинге директор департамента образования Ольга Беляева. А глава облздрава Елена Утемова опровергла информацию о закрытии детского инфекционного отделения владимирской больницы №2. Медучреждение не соответствует действующим санитарным нормам. Решено построить новый комплекс инфекционного стационара. Сроки пока не известны. Сейчас одна из основных задач - вернуть койки для некоронавирусных больных.- Планируем к первому марта высвободить хирургический комплекс областной клинической больницы. Далее пошагово мы высвобождаем основное здание городской больницы №2. Сегодня мы приостановили госпитализацию в Муромскую городскую больницу №1.Два крупных стационара - это центральная городская города Коврова и Ковровская многопрофильная больница - они тоже постепенно начинают работать в более свободных условиях.Не обошли вниманием и проблему со льготными лекарствами. Елена Утемова попросила получателей потерпеть. Департамент начал проверки только после 18 января, когда вскрылась проблема. Оказалось, что Аптечный склад выполнинл свой функционал не в полном объеме. Темноват также отметила, что создать резерв бесплатных лекарств для льготников невозможно, поскольку год от года растет номенклатура лекарственных препаратов. Но пообещала приложить все усилия, чтобы к 1 марта максимально решить проблему .