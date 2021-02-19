Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и его супруги. Этот шаг должны осудить все страны, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. Этот шаг должны осудить все страны, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин."Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз", – заявил Володин.Но современный мир живет в эпоху двойных стандартов, поэтому молчит Европарламент, министры иностранных дел, Госдепартамент США, посетовал председатель ГД. "Хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам", – напомнил Володин.События на Украине – серьезный вызов для демократии, считает спикер. По его мнению, страны, которые заботятся о защите фундаментальных прав и свобод граждан, должны немедленно осудить поведение Киева. В противном случае это подрывает доверие к европейских институтам и западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей, заявил Володин."Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан. Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел", – подытожил спикер.В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что санкции против политика введены из-за расследования о финансировании терроризма.