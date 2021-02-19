ВТБ поддерживает идеи по точечному сохранению льготной ипотеки для отдельных регионов России. Это позволит обеспечить доступность жилищных кредитов для населения на крайне ..

ВТБ поддерживает идеи по точечному сохранению льготной ипотеки для отдельных регионов России. Это позволит обеспечить доступность жилищных кредитов для населения на крайне привлекательных условиях. При этом важно, чтобы экономическая выгода для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость, поэтому, принимая во внимание рост цен на новостройки за последний год, точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом.В большинстве регионов России льготная ипотека пока сохраняет значительный экономический потенциал. Аналитики компании «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) проанализировали спектр условий, которые могут оказать влияние на решение о продлении госпрограммы в российских регионах после 1 июля 2021 г. Даже несмотря на рост цен, на региональных рынках все еще представлено большое число объектов, которые вписываются в «лимит по льготе», и «сворачивание» там госпрограммы серьезно ограничит доступ населения к новому жилью. На основе этой оценки, лишь в 10-15 регионах льготная ипотека, в случае ее продления после 1 июля, скорее всего, потеряет экономический смысл для конечного потребителя. В прочих субъектах Федерации польза льготного кредитования сохранится, особенно – в случае стабилизации цен в 2021 году.Кроме того, ВТБ считает, что одним из перспективных направлений дальнейшего развития госсубсидирования может стать фокусная поддержка дополнительных категорий граждан. Например, во многих регионах России успешно работают специальные программы, рассчитанные на конкретные профессиональные сегменты, молодых родителей или молодых специалистов. Использование этих практик может стать мультипликатором для привлечения молодежи в профессии или улучшения демографической ситуации – ведь решение жилищного вопроса серьезно мотивирует граждан на создание семьи, рождение детей и карьерный рост.