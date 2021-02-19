На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 февраля лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 февраля лабораторно подтверждено 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.33 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Муромском, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Ковровском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Судогодском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 242 случая заболевания (5783 сл. в г. Владимире, 3280 сл. в Гусь-Хрустальном, 2864 сл. о. Муром, 1902 сл. в Ковровском, 1628 сл. в Александровском, 1563 сл. в Петушинском, 1220 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1028 сл. в Кольчугинском, 947 сл. в Суздальском, 872 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 685 сл. в Меленковском, 682 сл. в Киржачском, 600 сл. в Камешковском, 579 сл. в Селивановском, 391 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).