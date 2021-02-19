Режиссер Георгий Данелия считал фильм Кин-дза-дза! лучшей из своих работ. Между тем в советском прокате лента провалилась. Аудитория не разглядела в комедии философскую притчу. Но нет худа без добра: чиновники не смогли уловить истинный смысл картины, и это уберегло ее от цензуры.

Режиссер Георгий Данелия считал фильм "Кин-дза-дза!" лучшейиз своих работ. Между тем в советском прокате лента провалилась. Аудитория неразглядела в комедии философскую притчу. Но нет худа без добра: чиновники несмогли уловить истинный смысл картины, и это уберегло ее от цензуры.Идея фильма "Кин-дза-дза!" пришла к Георгию Данелии послеразговора с Тонино Гуэррой – сценаристом из Италии. Иностранец, находясь подвпечатлением от русских холодов, предложил режиссеру снять "сказку, чтобысогреться". Данелия решил делать фантастику. Действия фильма Георгий Николаевичперенес на планету, где царит ужасная жара.Над оригинальным сценарием фильма "Кин-дза-дза!" вместе сГеоргием Данелией работал драматург Резо Габриадзе. Кинематографисты корпелинад бумагами несколько месяцев. Текст переписывался много раз. По слухам,сценарий Данелии и Габриадзе со всеми правками весил более пяти килограммов.Как вспоминал исполнитель роли пацака Би Юрий Яковлев, изменения вносились дажев процессе съемок.Текст к фильму "Кин-дза-дза!" отправляли на одобрение тогдашнемуминистру кинематографии Александру Камшалову. Глава ведомства, признавался после,что ознакомился со сценарием только из уважения к Георгию Данелии. Идею картиныон посчитал бредовой и хотел бросить читать уже на первой странице.Снимали фильм "Кин-дза-дза!" в Каракумах, на юге Средней Азии.Работа была запланирована на весну – в это время года там не очень жарко. Ксожалению, по пути из Москвы потерялся реквизит. Железнодорожники увезли модельмежзвездного корабля пепелаца на Дальний Восток. В результате работу пришлосьперенести на лето.Творческий коллектив картины начинал свой день в шесть утра.Киношники трудились в пустыне, где стоял кошмарный зной. Работать приходилосьлибо рано утром, либо поздно вечером.Жара оказалась не единственной проблемой, с которойстолкнулись создатели "Кин-дза-дзы!". Пошивочный цех на киностудии "Мосфильм" неуспел подготовить наряды для артистов фильма. Дело в том, что костюмеры былиперегружены из-за ленты "Борис Годунов" Сергея Бондарчука.Съемочной группе в Туркмении пришлось самостоятельносоздавать одежду для появления в кадре. Футболки, фуфайки и штаны специальносостаривали с помощью хлорки и огня. Георгию Данелии, в свою очередь, доверили выкрасить черниламикостюм для героя Юрия Яковлева. Более того, режиссеру пришлось копаться насвалке военного аэродрома, что находился недалеко от съемочной площадки. Кинематографистрылся в хламе, чтобы найти необычные элементы к костюмам инопланетян.В картине "Кин-дза-дза!" снялись Станислав Любшин, ЕвгенийЛеонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе и другие. Звезды получили большоеудовольствие от работы в фильме. На площадке царила дружеская и веселаяатмосфера. Фильм Георгия Данелии увидел свет 1 декабря 1986 года.