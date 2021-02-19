Злоумышленник частично возместил материальный ущерб, сумма которого превысила 36 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего ранее судимого жителя города Костерево. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ (кража).По версии предварительного следствия, злоумышленник с сентября 2018 по январь 2020 года совершал кражи имущества, принадлежащего жителям Петушинского района.У своей знакомой мужчина похитил электродрель, углошлифовальную машинку и золотую цепочку. Находясь в гостях у другой знакомой, фигурант похитил мобильный телефон.Также предметом преступного посягательства стали велосипед, оставленный у подъезда дома, и конструктивные элементы от холодильника, находившегося в другом частном доме.Похищенное злоумышленника реализовал.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении краж и частично возместил материальный ущерб, сумма которого превысила 36 тысяч рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.